Traffico Roma del 12-04-2021 ore 18:00 (Di lunedì 12 aprile 2021) Luceverde Roma non trovati dalla redazione Buonasera Traffico sostenuto sulla rete viaria cittadina spostamenti penalizzati dal maltempo sta piovendo su gran parte dell'Inter nun capitolino raccomandiamo le dovute attenzioni sul Raccordo Anulare Abbiamo quello per Traffico in carreggiata interna tra l'ospedale Sant'Andrea Castel Giubileo nella zona sud e in carreggiata esterna Qual è attratti dal uscita Laurentina allo svincolo Romanina sul tratto Urbano della Roma L'Aquila per Traffico intenso rallentamenti concludi da Portonaccio a Tor Cervara in direzione del raccordo decisamente trafficata la tangenziale interessata alla code tra la galleria Giovanni XXIII elassaad Traffico congestionato lungo viale del Muro Torto da Porta Pinciana a piazzale Flaminio ci sono coda ...

