«Them - Loro», l'orrore mentale fa più paura dei mostri. Recensione (Di lunedì 12 aprile 2021) È l’orrore del dolore, quello di Them – Loro, nuovo titolo che arricchisce il catalogo di produzioni originali di Amazon Prime Video. Si tratta della prima stagione (sottotitolata Covenant) di una serie antologica che viene definita horror e, in effetti, di paura ne fa tanta. Quando ha presentato la serie, il creatore Little Marvin ha varie volte sottolineato che è basata più sul terrore che sull’orrore, e la cosa in un certo senso, anche se sembra in antitesi con quanto appena affermato, è una distinzione significativa. Per comprendere meglio la questione, basti pensare a un’altra serie recente che, pochi mesi fa (su HBO negli Stati Uniti, su Sky in Italia) ha proposto la stessa ambientazione Anni Cinquanta, cioè Lovecraft Country – La terra dei demoni. Anche lì come in Them – ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 12 aprile 2021) È l’del dolore, quello di, nuovo titolo che arricchisce il catalogo di produzioni originali di Amazon Prime Video. Si tratta della prima stagione (sottotitolata Covenant) di una serie antologica che viene definita horror e, in effetti, dine fa tanta. Quando ha presentato la serie, il creatore Little Marvin ha varie volte sottolineato che è basata più sul terrore che sull’, e la cosa in un certo senso, anche se sembra in antitesi con quanto appena affermato, è una distinzione significativa. Per comprendere meglio la questione, basti pensare a un’altra serie recente che, pochi mesi fa (su HBO negli Stati Uniti, su Sky in Italia) ha proposto la stessa ambientazione Anni Cinquanta, cioè Lovecraft Country – La terra dei demoni. Anche lì come in– ...

