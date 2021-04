Stress test Legambiente: 12 città su 15 inquinate e insicure, Milano si salva (Di lunedì 12 aprile 2021) Abbiamo più automobili che patenti, ma negli ospedali meno posti letto dei malati in arrivo durante la pandemia. Abbiamo leggi che proteggono la nostra salute fissando un tetto per le polveri sottili, ma le ignoriamo sistematicamente pagando un conto da 60 mila morti l’anno. Abbiamo impegni per abbattere emissioni serra e smog, ma nelle 15 città monitorate ci sono ancora 12.500 autobus diesel che hanno superato l’età della pensione. E’ il risultato dello Stress test a cui Legambiente ha sottoposto le 15 città maggiori italiane analizzando la capacità del sistema di trasporto di resistere alle difficoltà causate dalla pandemia e dalla crisi climatica. Roma, Ancona, Cagliari, Catania, Padova, Perugia e Pescara sono le più inquinate e meno sicure. Le uniche a strappare la sufficienza per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Abbiamo più automobili che patenti, ma negli ospedali meno posti letto dei malati in arrivo durante la pandemia. Abbiamo leggi che proteggono la nostra salute fissando un tetto per le polveri sottili, ma le ignoriamo sistematicamente pagando un conto da 60 mila morti l’anno. Abbiamo impegni per abbattere emissioni serra e smog, ma nelle 15monitorate ci sono ancora 12.500 autobus diesel che hanno superato l’età della pensione. E’ il risultato delloa cuiha sottoposto le 15maggiori italiane analizzando la capacità del sistema di trasporto di resistere alle difficoltà causate dalla pandemia e dalla crisi climatica. Roma, Ancona, Cagliari, Catania, Padova, Perugia e Pescara sono le piùe meno sicure. Le uniche a strappare la sufficienza per ...

