“Sono positiva”. Bianca Guaccero, l’annuncio in collegamento a Detto Fatto. Le condizioni della conduttrice (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella nuova puntata della settima scorsa di Detto Fatto l’attenzione si era concentrata sulla pandemia. Da quando è esplosa è già passato più di un anno e nonostante siano partite le vaccinazioni si è ancora ben lontani dal pieno ritorno alla normalità con un bilancio di vittime giornaliero che fa ancora rabbrividire. Bianca Guaccero, visibilmente commossa, aveva dichiarato: “Oggi 7 aprile è una giornata molto importante perché è la giornata mondiale della salute e mai come in quest’ultimo anno abbiamo capito tutti come la salute sia la cosa più importante” la conduttrice di Detto Fatto poi si è sfogata: “Tutta la nostra grande famiglia di Detto Fatto spera che questa emergenza sanitaria finisca il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella nuova puntatasettima scorsa dil’attenzione si era concentrata sulla pandemia. Da quando è esplosa è già passato più di un anno e nonostante siano partite le vaccinazioni si è ancora ben lontani dal pieno ritorno alla normalità con un bilancio di vittime giornaliero che fa ancora rabbrividire., visibilmente commossa, aveva dichiarato: “Oggi 7 aprile è una giornata molto importante perché è la giornata mondialesalute e mai come in quest’ultimo anno abbiamo capito tutti come la salute sia la cosa più importante” ladipoi si è sfogata: “Tutta la nostra grande famiglia dispera che questa emergenza sanitaria finisca il ...

Advertising

KitemuoT : @alifeina_bag L'unica cosa positiva di quel tweet infame, è che a questo giro ci sono molto meno like che in passat… - Joker__Reloaded : nel male del governo del 'vile affarista' l'unica nota positiva è che i politici che fino a poco prima si vantavano… - CorriereUmbria : Bianca Guaccero positiva al Covid: 'L'ho preso anche io anche se sono stata attenta' #televisione… - giogixx : @Sebastiano73 Anche se di base non lo sono, sto provando ad essere positiva in questo momento ahah - dottorpax : @MauroAsara Io sono passato dalla fibra di quando abitavo in centro a questa connessione più lenta. E col lavoro ve… -