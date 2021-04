Scossa di terremoto a Preci Perugia e Fiordimonte Macerata | non si registrano danni

(Di lunedì 12 aprile 2021) Due scosse disono state registrate tra la serata di ieri e la mattina di oggi. La prima a, un paese in provincia di, avvenuta ieri sera alle 23.13 con magnitudo 3.1 Richter. La seconda è stata registrata questa mattina alle 5.15 – magnitudo 3 – con epicentro, un paese a 12 chilometri da Norcia in provincia di. Entrami i territori sono stati colpiti dai forti terremoti del 2016 e 2017. Tanta paura tra la popolazione, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

... 12 aprile 2021,M 3.0 avvertita in provincia di Perugia - Dati Ingv L' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato unadidi magnitudo 3.0 in Umbria alle ore ...INDONESIA - Almeno sei vittime neldi magnitudo 6.0 che ha fatto tremare la parte orientale di Giava , in Indonesia. Un'altra ... Lanon ha fatto scattare l'allerta tsunami, secondo ...La scossa di terremoto, di magnitudo 3.1, è stata registrata nella tarda serata di ieri nel Maceratese. Non si registrano danni e feriti ...