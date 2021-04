Samsung | luglio col bene che ti… piego!

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 12 aprile 2021)sarà il mese dei pieghevoli per l’azienda coreana. Secondo un nuovo report sono attesi sugli scaffali i nuovi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 2. Due tra gli smartphone più attesi dell’intero panorama.Galaxy Z Fold 3 conceptChe il 2021 fosse l’anno dei pieghevoli c’erano davvero pochi dubbi. Ma chesarebbe stato il mese nell’anno dei pieghevoli… non lo sapevamo ancora. A parlarne The Elec, specializzati nell’hi-tech e “colpevoli” di averci detto quando usciranno i prossimi gioielli di casa. POTREBBE INTERESSARTI –>vola: +44% negli utili grazie a Galaxy S21pronta ad arricchire sempre più il mondo dei pieghevoli Galaxy Z Fold 2 (via.com)Parliamo di due modelli tra i più ...