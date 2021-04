Salvator Mundi un falso? Un filmato fuga i dubbi (Di lunedì 12 aprile 2021) Un documentario del giornalista francese Antoine Vitkine chiarisce la questione del Da Vinci perduto. Se ancora qualcuno considera il Salvator Mundi un falso, il programma messo in onda nei giorni in Francia fuga tutti i dubbi. Il filmato si focalizza soprattutto sul principe saudita Mohammed Bin Salman che ha acquistato la tavola a 450 milioni Leggi su periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) Un documentario del giornalista francese Antoine Vitkine chiarisce la questione del Da Vinci perduto. Se ancora qualcuno considera ilun, il programma messo in onda nei giorni in Franciatutti i. Ilsi focalizza soprattutto sul principe saudita Mohammed Bin Salman che ha acquistato la tavola a 450 milioni

Salvator Mundi, tutta la storia del falso Leonardo Ansa Salvator Mundi un falso? Un filmato prova l’autenticità Perché considerare il Salvator mundi un falso? Il documentario fa riferimento alla mostra di Leonardo organizzata nel 2019 per i cinquecento anni della morte di Leonardo. Mohammed Bin Salman, ha ...

Un documentario svela che il Louvre non riteneva autografo il Salvator Mundi. Ma la tesi regge? Secondo un documentario che verrà trasmesso martedì 13 su France 5, il Louvre non avrebbe esposto il Salvator Mundi perché secondo il museo non si tratterebbe di un'opera di Leonardo da Vinci. Ma ques ...

