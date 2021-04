Sacchi | «Scudetto già vinto dall’Inter | Conte ha fatto un capolavoro»

Advertising

MilanWorldForum : Sacchi e i complimenti all'Inter per lo scudetto Le dichiarazioni -) - MilanWorldForum : Sacchi e i complimenti all'Inter per lo scudetto Le dichiarazioni -) - sportface2016 : Sacchi non ha dubbi: 'Complimenti all'Inter e a Conte. Questo Scudetto è già vinto' - TuttoMercatoWeb : Sacchi: 'Complimenti a Conte e all'Inter, Scudetto già vinto. Adesso entri nella storia' - fcin1908it : Sacchi: “Stimo Conte, gli chiedo di più. Scudetto vinto, ora pensi al futuro” -

Ultime Notizie dalla rete : Sacchi Scudetto

Al tecnico dell' Inter , ormai vicinissimo allo, non sono piaciute alcune critiche alla sua squadra, in particolare di Arrigoche considera il gioco nerazzurro poco adatto all'Europa.In testa solo lo. Fosse per Conte non parlerebbe più fino a missione compiuta, per questo gli risulta ...ipotizza che il gioco di Conte in Europa non paghi ma Conte non abbocca Sulla ...Ospite della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi parla dell’Inter di Antonio Conte. “Complimenti all’Inter, e complimenti a Conte: sono un estimatore di Antonio, ma consider ...Dopo un'onestissima carriera da calciatore, alla fine degli anni '70 Bianchi si lancia nella carriera da allenatore guidando nel corso degli anni squadre di blasone come Roma, Inter e soprattutto ...