Rita dalla Chiesa | in diretta su Rai1 | suggerisce come “evitare” Astrazeneca | VIDEO

(Di lunedì 12 aprile 2021) La confusione attorno al vaccinonon è tanto nei dati, ma nella comunicazione. Il prodotto anti-covid anglo-svedese è diventato inviso agli occhi di molti. Un ruolo centrale in questo caos lo ha avuto la politica, nazionale e internazionale, che nell’ultimo lungo mese di passione ha paralizzato la situazione con scelte che – secondo la scienza che si è espressa più volte sul tema – hanno, di fatto, fatto percepire molti più rischi di quelli che sono in realtà (basta leggere i dati sulle reazioni avverse di tutti i prodotti sul mercato per capirela situazione di Vaxzevria, nuovo nome del prodotto di, sia del tutto in linea). Comunicazione che ha portato, insu, a raccontare storia di ...

Advertising

LegaSalvini : ?? RITA DALLA CHIESA UMILIA LA MURGIA - matteosalvinimi : Sacrosante parole di Rita Dalla Chiesa. Una lezione di civiltà a chi si permette di fare affermazioni arroganti, pe… - LegaSalvini : Lezione di Rita dalla Chiesa a Michela Murgia. - patriziadegioia : RT @yetisfera: Le grandi domande. Chi siamo? Dove andiamo? Perché qualcuno sente il bisogno di interpellare Rita Dalla Chiesa su questioni… - roby_italy_51 : RT @ilruttosovrano: Questa cosa che Al Bano e Rita Dalla Chiesa abbiano già espresso il loro parere su AstraZeneca e Iva Zanicchi no è fran… -

Ultime Notizie dalla rete : Rita dalla

In studio ospite della Venier, Pierpaolo Sileri mentre in collegamentoChiesa che ha detto di non fidarsi del vaccino Astrazeneca perché le voci che sono girate sul suo conto non la ...Arriva un giallo per Mondovì per qualche parola giudicata di troppo provenientepanchina ... Pomili, Martinelli, Giubilato, Renieri, Pirro, Lipska, Peretti, Mancini, Maruotti,, Galletti, ...La giornalista e conduttrice ha raccontato a Mara Venier, a Domenica In, i motivi che l'hanno portata a "rifiutare" il vaccino anglo-svedese ...Stivali da cowboy e chitarra. Parte da qui Luca Barbarossa per un viaggio a ritroso che, a pochi giorni dal suo sessantesimo compleanno (il 15 aprile), gli fa ripercorrere la vita, raccontandola nel ...