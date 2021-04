Paura a Parigi, spari fuori da un ospedale: c’è una vittima (Di lunedì 12 aprile 2021) A Parigi c’è stata una sparatoria fuori da un ospedale e pare ci siano una vittima e un ferito. Ecco le primissime notizie che arrivano dalla Francia. Ci sono brutte… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 12 aprile 2021) Ac’è stata una sparatoriada une pare ci siano unae un ferito. Ecco le primissime notizie che arrivano dalla Francia. Ci sono brutte… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

QAin51404808 : La paura di morire non impedisce di morire ma impedisce di vivere! Dal canale Evoluzionari Telegram: un video sulla… - Ardito65330980A : RT @AlessandroCere7: - Danser Encore - Flashmob a Gare de l'Est a #Parigi per protestare contro le misure sanitarie introdotte in #Francia… - GiorgioGa78 : RT @AlessandroCere7: - Danser Encore - Flashmob a Gare de l'Est a #Parigi per protestare contro le misure sanitarie introdotte in #Francia… - aledantoni : RT @AlessandroCere7: - Danser Encore - Flashmob a Gare de l'Est a #Parigi per protestare contro le misure sanitarie introdotte in #Francia… - tormalina33 : RT @AlessandroCere7: - Danser Encore - Flashmob a Gare de l'Est a #Parigi per protestare contro le misure sanitarie introdotte in #Francia… -