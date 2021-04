Palestre, ristoranti e bar sono i luoghi in cui ci si contagia di meno: lo prova uno studio scientifico (Di lunedì 12 aprile 2021) Quali sono i luoghi più pericolosi per contrarre il Covid-19? Non lo sappiamo, non esistono mezzi scientifici per conoscerli, ma al contrario possiamo sapere quali siano i luoghi dove ci si contagia meno o affatto: Palestre, ristoranti, bar, cinema e teatri non rappresentano l’ambiente dove ciò avviene. È quanto emerge da uno studio condotto dal centro Altamedica di Roma e recentemente pubblicato sull’American Journal of Infectious Diseases. Si tratta del primo studio scientifico di esclusione della sede di contagio. Infatti benché non sia possibile stabilire dove ci si contagi giacché i comportamenti, movimenti e contatti della popolazione siano estremamente vari e i contagiati possano essere stati ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 aprile 2021) Qualipiù pericolosi per contrarre il Covid-19? Non lo sappiamo, non esistono mezzi scientifici per conoscerli, ma al contrario possiamo sapere quali siano idove ci sio affatto:, bar, cinema e teatri non rappresentano l’ambiente dove ciò avviene. È quanto emerge da unocondotto dal centro Altamedica di Roma e recentemente pubblicato sull’American Journal of Infectious Diseases. Si tratta del primodi esclusione della sede di contagio. Infatti benché non sia possibile stabilire dove ci si contagi giacché i comportamenti, movimenti e contatti della popolazione siano estremamente vari e iti possano essere stati ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Ikea si... palestre e ristoranti no... Ma che senso ha rovinare migliaia di imprese e famiglie italiane mentre si g… - RaiNews : Pub e ristoranti possono ricominciare a servire i clienti, purché all'aperto #reopening - Corriere : ?? Il percorso per le riaperture di maggio comincia oggi e si conclude il 26 aprile, con la scrittura del nuovo dec… - ENRICO27218318 : RT @SecolodItalia1: Palestre, ristoranti e bar sono i luoghi in cui ci si contagia di meno: lo prova uno studio scientifico - sissiisissi2 : Perché per Bar e Ristoranti dove si sta senza mascherina vanno bene le prenotazioni e per le palestre che già facev… -