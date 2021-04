Pagelle Benevento-Sassuolo 0-1 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di lunedì 12 aprile 2021) Lecon idi0-1, match valido per la trentesima giornata di. Al Vigorito nel primo tempo all’ultimo istante c’è lo sfortunato autogol di Barba. Nel secondo tempo tantissime occasioni, da una parte e dall’altra, ma non cambia il punteggio e arriva un ko pesante per i giallorossi. In alto le immagini salienti della sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Montipò 6.5; Tuia 5 (20? st Caprari 6), Glik 6, Barba 4.5; Depaoli 5.5, Hetemaj 5 (11? st Letizia 5.5), Schiattarella 6 (20? st Viola 6), Ionita 6, Improta 6; Sau 5.5 (11? st Lapadula 6), Gaich 5 (31? st Iago Falque sv). In panchina: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Tello, Dabo, Insigne, Di Serio. Allenatore: Inzaghi ...

I ritmi alti lo tagliano fuori dal gioco e ilfinisce per risentirne in maniera evidente, visto che non riesce mai a contrattaccare (64' Viola 5,5 : più ispirato del compagno, ma non riesce ...Spesso sostituisce Locatelli quando si tratta di manovrare (68' Obiang 6 : prezioso nel finale di partita, quando bisogna respingere gli assalti del) Locatelli 6,5 : dai suoi piedi nascono ...Benevento Sassuolo 0-1. Autogol di Barba. Giallorossi vicini al pareggio nel recupero, ma così come all'andata, Consigli fa una buona prestazione.Gli emiliani vincono una partita molto aspra grazie alla ritrovata verve di Boga e alle parate di Consigli. Male Barba, Tuia e Gaich: le pagelle per il fantacalcio Il Sassuolo si aggiudica il posticip ...