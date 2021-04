Outriders | grave bug che cancella l' inventario? Possibile soluzione dagli sviluppatori

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Outriders grave

...idea del perchéconservi l'equivalente di più di 7.000 copie di Guerra e Pace in dati sui crash ma supponiamo che gli sviluppatori stiano dando un'occhiata anche a questo problema non......idea del perchéconservi l'equivalente di più di 7.000 copie di Guerra e Pace in dati sui crash ma supponiamo che gli sviluppatori stiano dando un'occhiata anche a questo problema non...Outriders: People Can Fly al lavoro per risolvere il bug dell'inventario | Lo studio intende ripristinare gli oggetti perduti di qualità viola e arancione.Nonostante sia stata pubblicata la prima grande patch, il bug dell'inventario ancora persiste in Outriders. Ecco come intende intervenire People Can Fly.