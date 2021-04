Non solo mascherine, ora scoppia lo scandalo dei ventilatori cinesi: «Privi dei requisiti di sicurezza» (Di lunedì 12 aprile 2021) Non solo la questione delle mascherine, per le quali l’ex commissario all’emergenza Domenico Arcuri sarebbe indagato a sua insaputa, ma comunque disposto a collaborare con i magistrati. Ora un altro caso si aggiunge a delineare quanto sia stata disastrosa la gestione degli approvvigionamenti nella prima fase della pandemia. Il ministero della Salute, infatti, il 31 marzo ha emanato una circolare chiedendo di non utilizzare i ventilatori cinesi Aenomed VG70, «poiché Privi del marchio Ce». I dispositivi, dunque, non hanno «i necessari requisiti di sicurezza», come ha scritto la Regione Lazio, invitando i responsabili delle Asl a «sospenderne immediatamente l’uso». I ventilatori cinesi «sono stati letali per i pazienti?» I ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 aprile 2021) Nonla questione delle, per le quali l’ex commissario all’emergenza Domenico Arcuri sarebbe indagato a sua insaputa, ma comunque disposto a collaborare con i magistrati. Ora un altro caso si aggiunge a delineare quanto sia stata disastrosa la gestione degli approvvigionamenti nella prima fase della pandemia. Il ministero della Salute, infatti, il 31 marzo ha emanato una circolare chiedendo di non utilizzare iAenomed VG70, «poichédel marchio Ce». I dispositivi, dunque, non hanno «i necessaridi», come ha scritto la Regione Lazio, invitando i responsabili delle Asl a «sospenderne immediatamente l’uso». I«sono stati letali per i pazienti?» I ...

