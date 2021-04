Nel Lazio 52.068 attualmente positivi, 396 in terapia intensiva (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – Sono 52.068 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 48.622 sono in isolamento domiciliare, 3.050 sono ricoverati non in terapia intensiva, 396 sono ricoverati in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri), 7.070 sono deceduti e 243.637 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – Sono 52.068 i casial Covid-19 nel. Di questi, 48.622 sono in isolamento domiciliare, 3.050 sono ricoverati non in, 396 sono ricoverati in(+3 rispetto a ieri), 7.070 sono deceduti e 243.637 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

