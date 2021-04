Minneapolis | ucciso dalla polizia un altro afroamericano Riesplode la protesta

(Di lunedì 12 aprile 2021) Nuovi disordini a, nello stato americano del Minnesota, dove adiha sparato edun ventennein un centro periferico della città, Brooklyn Center, e l'episodio ha innescato nuove proteste contro le forze dell'ordine, proprio mentre nella città è in corso il processo contro l'agente Derek Chauvin accusato dell'uccisione di George Floyd lo scorso maggio. Lo riferiscono i media statunitensi L'articolo proviene da Firenze Post.

