'Milan, ricorso per la squalifica di Ibrahimovic' (Di lunedì 12 aprile 2021) NAPOLI - "Sarà mio figlio, con il sottoscritto, a rappresentare Zlatan in un percorso legale ancora non definito perchè siamo in attesa della sentenza del Giudice Sportivo. Sarà fatto certamente ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 aprile 2021) NAPOLI - "Sarà mio figlio, con il sottoscritto, a rappresentare Zlatan in un percorso legale ancora non definito perchè siamo in attesa della sentenza del Giudice Sportivo. Sarà fatto certamente ...

Advertising

VIRGINRINGO : Well done boys! Non molliamo, 3 punti super! #Maresca sempre prevenuto con @acmilan si inventa un rosso per… - tvdellosport : ?? SQUALIFICA IBRA, MILAN PREPARA RICORSO Fissata per martedì la decisione sulla squalifica di #Ibrahimovic, espu… - MilanLiveIT : Parla il legale del #Milan, che seguirà il caso dell’espulsione di #Ibrahimovic ??????? - sportli26181512 : 'Milan, ricorso per la squalifica di #Ibrahimovic': L'avvocato Cantamessa, legale del club: 'Se l’arbitro ammetterà… - serieAnews_com : ?? #Milan pronto a fare ricorso contro la probabile squalifica di #Ibrahimovic Lo annuncia l'avvocato Cantamessa: '… -