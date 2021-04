Masters1000 Montecarlo, la pioggia rovina la giornata: Musetti out con Karatsev, Fabbiano e Caruso sotto di un set (Di lunedì 12 aprile 2021) La pioggia è risultata la grande protagonista della seconda giornata del Masters 1000 di Monte Carlo, primo grande appuntamento sulla terra rossa di questo 2021. Dopo l’antipasto di ieri con i due incontri iniziali, oggi il tabellone del torneo prevedeva un programma quanto mai fitto sui campi del Monte Carlo Country Club. Ma, come detto, il maltempo (ampiamente previsto) l’ha fatta da padrone. Dopo una prima sospensione attorno al mezzogiorno, anche alle ore 18.30 gli organizzatori hanno dovuto sospendere le ostilità, questa volta in maniera definitiva, rimandando tutto a domani. Per comporre il resoconto di giornata iniziamo dagli italiani. Si interrompe subito il cammino del nostro Lorenzo Musetti. Il giovane talento toscano è stato eliminato dal lanciatissimo russo Aslan Karatsev con un secco 6/3, ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Laè risultata la grande protagonista della secondadel Masters 1000 di Monte Carlo, primo grande appuntamento sulla terra rossa di questo 2021. Dopo l’antipasto di ieri con i due incontri iniziali, oggi il tabellone del torneo prevedeva un programma quanto mai fitto sui campi del Monte Carlo Country Club. Ma, come detto, il maltempo (ampiamente previsto) l’ha fatta da padrone. Dopo una prima sospensione attorno al mezzogiorno, anche alle ore 18.30 gli organizzatori hanno dovuto sospendere le ostilità, questa volta in maniera definitiva, rimandando tutto a domani. Per comporre il resoconto diiniziamo dagli italiani. Si interrompe subito il cammino del nostro Lorenzo. Il giovane talento toscano è stato eliminato dal lanciatissimo russo Aslancon un secco 6/3, ...

