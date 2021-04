Maddalena Corvaglia | le prime parole sulla litigata con Elisabetta Canalis

Leggi su biccy

(Di martedì 13 aprile 2021) Colleghe, amiche per la pelle e poi anche socie in affari, ma negli ultimi due anni il rapporto traedsi è incrinato. Ieri dalle pagine de Il Quotidiano Nazionale l’ex velina bionda ha solo detto di provare un grande dolore per quest’amicizia finita, ma non ha voluto aggiungere altro: “? Preferisco non parlarne. Però posso dire che è un grande dolore“. Stessa risposta che ha dato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: “Mi spiace, preferisco non rispondere a questa domanda“. Uno anno fa è stataa dire qualcosa in più su questa rottura: “? Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata. Devo dire almeno ...