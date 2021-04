L' India sfiora il record di contagi ma i fedeli si accalcano nel fiume Gange

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : India sfiora

Globalist.it

Per di più decine di migliaia di devoti indù si stanno accalcando da questa notte ad Haridwar, in, per il bagno rituale nel fiume Gange, in occasione della giornata cruciale del pellegrinaggo ...L'continua a registrare numeri record di nuovi contagi di Covid, con 145.384 persone risultate positive nelle ultime 24 ore. È la quinta volta che vengono superati di 100mila contagi ...Oggi l'India ha registrato il più alto numero di infezioni in un giorno,168mila nuovi casi, ed è divenuto il secondo paese più toccato dalla pandemia, dopo gli Stati Uniti. Per di più decine di ...Il mercato videoludico indiano va pazzo per Xbox Series X/S: le console next gen di Microsoft sono le più vendute del mese di marzo 2021 ...