La Fuggitiva | la prima puntata

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il 12 aprile 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la secondade La, la serie tv diretta da Carlo Carlei e con Vittoria Puccini nei panni della protagonista Arianna, una donna dal passato difficile e doloroso ora costretta a fuggire per difendersi dalle accuse di omicidio del marito. Nel cast della fiction, oltre alla Puccini, anche Pina Turco (Michela), Sergio Romano (Commissario Berti), Eugenio Mastandrea (Marcello), Ivan Franek (Kerim), Daniela Morozzi (suor Donata), Giovannino Esposito (Simone) ed Andrea Pennacchi (Fusco). La, la secondaEpisodio 3 Grazie a Marcello, Arianna comincia a capire che, attorno a Fabrizio, c’erano persone che potrebbero nascondere qualcosa. Parlando con la sorella del defunto Bonzani, scoprono che quest’ultimo era in collera con il suo ex datore di ...