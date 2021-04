Juventus, Repice: “Pirlo stagione fallimentare? Mi viene da ridere. Allegri minestra riscaldata” (Di lunedì 12 aprile 2021) “Ci sono tanti giocatori che stanno salendo di tono nonostante la Juve non abbia avuto molti dall’inizio. È comunque tra le prime 3-4, ha già portato a casa un trofeo e potrebbe portarne a casa un altro. Se dovesse finire così, andate poi a spiegare a Pirlo che è stata una stagione fallimentare. Mi viene da ridere. Non credo che la società si aspettasse niente di diverso, il calcio lo conoscono. Hanno fatto una scelta come ha fatto il Manchester United con Solskjaer”. Questo il pensiero del noto radiocronista Rai, Francesco Repice, sulla stagione della Juventus e in particolare sulla prima annata di Andrea Pirlo alla guida dei bianconeri: “Pirlo secondo me è stata una scelta molto intelligente, è un allenatore ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) “Ci sono tanti giocatori che stanno salendo di tono nonostante la Juve non abbia avuto molti dall’inizio. È comunque tra le prime 3-4, ha già portato a casa un trofeo e potrebbe portarne a casa un altro. Se dovesse finire così, andate poi a spiegare ache è stata una. Mida. Non credo che la società si aspettasse niente di diverso, il calcio lo conoscono. Hanno fatto una scelta come ha fatto il Manchester United con Solskjaer”. Questo il pensiero del noto radiocronista Rai, Francesco, sulladellae in particolare sulla prima annata di Andreaalla guida dei bianconeri: “secondo me è stata una scelta molto intelligente, è un allenatore ...

