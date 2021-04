I classici che andranno persi per sempre quando Sony chiuderà gli store di PS3, PS Vita e PSP (Di lunedì 12 aprile 2021) Quello che era un rumor è poi stato confermato con Sony che ha annunciato che chiuderà gli store di PS3 e PSP il 2 luglio e quelli di PS Vita poco dopo, il 27 agosto, "cancellando" un gran numero di videogiochi che erano disponibili solo attraverso il download digitale. È una notizia amaramente deludente e mentre Sony conferma che sarete in grado di scaricare nuovamente i giochi della vostra libreria per un tempo non meglio precisato (perché chi ha bisogno di dettagli?), per molti c'è ora una finestra di tempo limitata per recuperare autentiche gemme. Quella che segue non vuole essere una lista totale di ciò che andrà perso (e da un certo punto di vista sarebbe ancora più deprimente se così fosse) ma piuttosto una guida in ciò che vale la pena fare vostro prima che sparisca. Che creatura bellissima e ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 aprile 2021) Quello che era un rumor è poi stato confermato conche ha annunciato cheglidi PS3 e PSP il 2 luglio e quelli di PSpoco dopo, il 27 agosto, "cancellando" un gran numero di videogiochi che erano disponibili solo attraverso il download digitale. È una notizia amaramente deludente e mentreconferma che sarete in grado di scaricare nuovamente i giochi della vostra libreria per un tempo non meglio precisato (perché chi ha bisogno di dettagli?), per molti c'è ora una finestra di tempo limitata per recuperare autentiche gemme. Quella che segue non vuole essere una lista totale di ciò che andrà perso (e da un certo punto di vista sarebbe ancora più deprimente se così fosse) ma piuttosto una guida in ciò che vale la pena fare vostro prima che sparisca. Che creatura bellissima e ...

Advertising

borghi_claudio : Primo limite: la sentenza parla di vaccini 'riconosciuti come efficaci e sicuri dalla comunità scientifica'. Il con… - folucar : RT @ComunistaRosso: nell’oscurità in cui brancolavano prima, in tutte le loro ricerche, tanto gli economisti classici che i critici sociali… - misteruplay2016 : I classici che andranno persi per sempre quando Sony chiuderà gli store di PS3, PS Vita e PSP - _Nico_Piro_ : @ciropellegrino Sono quei classici di formazione come 'No grazie, il caffè...' roba che Omero e Manzoni impallidiscono - Eurogamer_it : PlayStation Store chiude su PS3, PS Vita e PSP, ecco i classici che andranno persi per sempre. #articolo -