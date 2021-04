HUAWEI MateBook D 14 Laptop (Di lunedì 12 aprile 2021) , Full View 1080P FHD Ultrabook, Intel Core i5-10210U, RAM 16GB, SSD da 512GB, Windows 10 Home Cari amici di Promo telefoniche, oggi ci dedichiamo alle migliori offerte Amazon, in particolare al notebook HUAWEI, ossia il . Questo fantastico prodotto sarà disponibile solo per pochi giorni ad n prezzo speciale e con un risparmio notevole sul prezzo d’acquisto. Ma quali sono le caratteristiche? Scopriamole Grazie alla potente architettura di sistema e le capacità di software, il notebook offre lo schermo più grande al peso minore possibile per un portatile delle sue dimensioni. Con uno spessore di 15,9 mm e un peso di 1,38 kg, MateBook vanta uno schermo da 14 pollici, distinguendosi dagli altri competitor. La Collaborazione Multi Schermo permette l’interazione tra dispositivi, fornendo la possibilità di proiettare lo schermo del telefono sul pc. Questo ... Leggi su promotelefoniche (Di lunedì 12 aprile 2021) , Full View 1080P FHD Ultrabook, Intel Core i5-10210U, RAM 16GB, SSD da 512GB, Windows 10 Home Cari amici di Promo telefoniche, oggi ci dedichiamo alle migliori offerte Amazon, in particolare al notebook, ossia il . Questo fantastico prodotto sarà disponibile solo per pochi giorni ad n prezzo speciale e con un risparmio notevole sul prezzo d’acquisto. Ma quali sono le caratteristiche? Scopriamole Grazie alla potente architettura di sistema e le capacità di software, il notebook offre lo schermo più grande al peso minore possibile per un portatile delle sue dimensioni. Con uno spessore di 15,9 mm e un peso di 1,38 kg,vanta uno schermo da 14 pollici, distinguendosi dagli altri competitor. La Collaborazione Multi Schermo permette l’interazione tra dispositivi, fornendo la possibilità di proiettare lo schermo del telefono sul pc. Questo ...

