Eurovision 2021 | si apre l’Ahoy Arena

(Di lunedì 12 aprile 2021) È in costruzione il palco dell’. I lavori sono cominciati ieri, domenica 11 aprile. Operai con elmetti e giubbotti catarifrangenti sciamano all’interno delcome formiche operose.: quando comincerà? L’comincerà il 18 maggio. Quella di quest’anno sarà la 65esima edizione dell’annuale concorso canoro e si terrà pressodi Rotterdam. La precedente edizione non ha avuto luogo a causa della pandemia. Per nostra fortuna, l’Unione europea di radiodiffusione (UER) ha subito cominciato a pensare all’edizione di quest’anno. Per evitare una nuova cancellazione, l’UER ha pensato a tutti i possibili intoppi e a come porvi rimedio. Se ad esempio alcuni paesi ...