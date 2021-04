Deposito sigarette | contrabbando in casa confiscata a clan

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoErano custodite in un appartamento confiscato alla criminalità organizzata, precisamente alContini, la mezza tonnellata diditrovate e sequestrate sabato scorso dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato di Napoli, in via Martiri d’Otranto, in occasione di un controllo nell’appartamento (anche questo risultato tra i beni confiscati) di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di droga. All’interno dell’appartamento disabitato usato comeper le “bionde” di, sono stati trovati e sequestrati, precisamente, 425,400 kg di tabacchi lavorati esteri privi dell’etichettatura del Monopolio di Stato. L’appartamento venne confiscato nel 2015 a Maurizio Cella, ritenuto contiguo alContini, ...

