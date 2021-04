Cristiano Ronaldo è diventato quello insopportabile del lunedì al calcetto (Di lunedì 12 aprile 2021) Antonio, che era passato ai provini della Primavera del Poggibonsi. E che il lunedì giocava a calcetto con noi poveri mortali sol perché il legamento era saltato al momento sbagliato, all’alba di una carriera da futuro bomber della Nazionale, lasciandolo a tenere i conti dell’azienda di papà, e in campo con noi, satelliti nella sua orbita, convocati ad ammirare una volta a settimana le sue prodezze. Ce l’abbiamo avuti tutti un Antonio, a cui passi il pallone salutandolo col fazzoletto bianco, come le mogli dei soldati che partivano per il fronte. Antonio che perde palla al sesto dribbling bestemmiando contro Marcello colpevole di non essersi smarcato a dovere. Antonio, che segna e non sorride perché un gol, due, tre, cosa vuoi che siano. Ti dà il cinque, sapendo che tu mai più laverai quella mano toccata dal signore. Antonio che chiama il passaggio ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021) Antonio, che era passato ai provini della Primavera del Poggibonsi. E che ilgiocava acon noi poveri mortali sol perché il legamento era saltato al momento sbagliato, all’alba di una carriera da futuro bomber della Nazionale, lasciandolo a tenere i conti dell’azienda di papà, e in campo con noi, satelliti nella sua orbita, convocati ad ammirare una volta a settimana le sue prodezze. Ce l’abbiamo avuti tutti un Antonio, a cui passi il pallone salutandolo col fazzoletto bianco, come le mogli dei soldati che partivano per il fronte. Antonio che perde palla al sesto dribbling bestemmiando contro Marcello colpevole di non essersi smarcato a dovere. Antonio, che segna e non sorride perché un gol, due, tre, cosa vuoi che siano. Ti dà il cinque, sapendo che tu mai più laverai quella mano toccata dal signore. Antonio che chiama il passaggio ...

