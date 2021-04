Covid: 'salute o libertà', domani presentazione libro Ocone con Salvini e Porro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - domani, alle ore 11, in Sala Salvadori, presso il Palazzo dei Gruppi della Camera, conferenza stampa per la presentazione del libro 'salute o libertà: un dilemma storico–filosofico', di Corrado Ocone. Parteciperanno, oltre all'autore, il segretario della Lega, Matteo Salvini, e il giornalista Nicola Porro. Per accrediti: ufficiostampalega@camera.it. Le richieste di accredito dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 18.30 di oggi. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming anche sulle pagine Facebook di Salvini e della Lega. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) -, alle ore 11, in Sala Salvadori, presso il Palazzo dei Gruppi della Camera, conferenza stampa per ladel: un dilemma storico–filosofico', di Corrado. Parteciperanno, oltre all'autore, il segretario della Lega, Matteo, e il giornalista Nicola. Per accrediti: ufficiostampalega@camera.it. Le richieste di accredito dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 18.30 di oggi. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming anche sulle pagine Facebook die della Lega.

