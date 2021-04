Advertising

TV7Benevento : **Covid: Codacons, 'Guerra sia sospeso cautelarmente da pubbliche funzioni'**... - Codacons : Sembra una gara per giustificare i 'furbetti'! - gaveltri : RT @CarloRienzi: E fatelo prima del suo compleanno! ???? - Codacons : RT @CarloRienzi: E fatelo prima del suo compleanno! ???? - aostasera : Vaccino anti-Covid, il Codacons presenta un esposto in procura contro i 'furbetti' - Aostasera -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Codacons

Il Denaro

... assieme a quelli di Calabria, Campania e Sicilia " e del, che a riguardo ha presentato ... Solamente due pazienti che sono stati portati a Variney, struttura dedicata a soggettinon ...Il, che ha già all'attivo un esposto e una nomina di parte offesa alla Procura di Bergamo nei confronti di Ranieri Guerra, "farà una memoria integrativa - fa sapere Rienzi - e il nostro ...Il Direttore generale Pescarmona illustra i dati della campagna, e cerca di fugare le ombre sull'alto numero di vaccinati nella categoria "Altro" ...I vaccini in Campania sono in esaurimento e domani, martedì 13 aprile, ci potrebbe essere la chiusura di tutti i centri vaccinali per esaurimento delle scorte. Sul sito del ministero la Campania stama ...