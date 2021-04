Comunali: Letta, ‘primarie via maestra, no accordi in segrete stanze ma partecipazione’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Le amministrative sono un banco di prova molto significativo per la costruzione dell’alleanza vincente in vista delle politiche del 2023. Abbiamo iniziato a discutere anche se ancora tutto via Zoom e la politica via Zoom non è la stessa cosa… Le amministrative per noi saranno partecipazione, la via maestra per me sono le primarie con cui individuare candidati. Io sono sempre stato contrario a accordo blindati chiusi in segrete stanze. La partecipazione delle primarie è sempre una grandissima spinta di energia anche per la candidata o il candidato che le vincono”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Le amministrative sono un banco di prova molto significativo per la costruzione dell’alleanza vincente in vista delle politiche del 2023. Abbiamo iniziato a discutere anche se ancora tutto via Zoom e la politica via Zoom non è la stessa cosa… Le amministrative per noi saranno partecipazione, la viaper me sono le primarie con cui individuare candidati. Io sono sempre stato contrario a accordo blindati chiusi in. La partecipazione delle primarie è sempre una grandissima spinta di energia anche per la candidata o il candidato che le vincono”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a Radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

