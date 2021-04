Ciclismo, Giulio Ciccone alla prova Giro d’Italia e Vuelta a España. E se invece fosse un uomo da classiche? (Di lunedì 12 aprile 2021) Giulio Ciccone quest’anno parteciperà al Giro d’Italia come braccio destro di Vincenzo Nibali e, successivamente, sarà il capitano unico della Trek-Segafredo alla Vuelta a España. Per il corridore abruzzese, questo 2021, sarà l’annata in cui capire se i grandi giri possono realmente essere il suo futuro, oppure se conviene spostare il mirino su altri obiettivi. Negli anni Giulio ha dimostrato di andare forte in salita e di tanto in tanto si è anche espresso su livelli vicini a quelli dei migliori scalatori al mondo. Tuttavia, a cronometro, invece, ha palesato dei limiti abbastanza pesanti che sovente lo penalizzano oltremodo quando prova a curare la graduatoria nelle gare di una settimana. Ad oggi, ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021)quest’anno parteciperà alcome braccio destro di Vincenzo Nibali e, successivamente, sarà il capitano unico della Trek-Segafredo. Per il corridore abruzzese, questo 2021, sarà l’annata in cui capire se i grandi giri possono realmente essere il suo futuro, oppure se conviene spostare il mirino su altri obiettivi. Negli anniha dimostrato di andare forte in salita e di tanto in tanto si è anche espresso su livelli vicini a quelli dei migliori scalatori al mondo. Tuttavia, a cronometro,, ha palesato dei limiti abbastanza pesanti che sovente lo penalizzano oltremodo quandoa curare la graduatoria nelle gare di una settimana. Ad oggi, ...

Advertising

news_rimini : Ciclismo Juniores, 20° GP Colli Marignanesi impresa solitaria di 40 km per Giulio Pellizzari - San Giovanni in Mar… - cyclingoo : ?? Trek-Segafredo, niente Tour of the Alps per Giulio Ciccone: ritiro in Spagna per preparare il Giro / By… - sportal_it : Cassani sprona Giulio Ciccone e Vincenzo Nibali -