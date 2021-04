Calcio, Europei 2021: niente pubblico nei Paesi Baschi, Bilbao verso la rinuncia (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo il rinvio di un anno a causa dell’emergenza Covid-19, gli Europei di Calcio 2020 continuano ad avere problemi di organizzazione, a causa della volontà da parte dell’UEFA di aprire parzialmente al pubblico durante le competizioni, ed è notizia di quest’oggi che Bilbao non riuscirà a soddisfare le condizioni richieste. L’annuncio è arrivato da Inigo Urkullu, presidente del governo basco, che ai microfoni di Radio Euskadi ha parlato chiaramente: “I criteri fissati” dallo stesso governo per consentire l’accesso al pubblico non saranno rivisti – ha detto Urkullu, nelle parole riportate dal sito Rai Sport – Tra questi vi è l’obbligo di vaccinare il 60% della popolazione nei Paesi Baschi e nel resto della Spagna prima del 14 giugno, e che non venga superato il 2% del ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo il rinvio di un anno a causa dell’emergenza Covid-19, glidi2020 continuano ad avere problemi di organizzazione, a causa della volontà da parte dell’UEFA di aprire parzialmente aldurante le competizioni, ed è notizia di quest’oggi chenon riuscirà a soddisfare le condizioni richieste. L’annuncio è arrivato da Inigo Urkullu, presidente del governo basco, che ai microfoni di Radio Euskadi ha parlato chiaramente: “I criteri fissati” dallo stesso governo per consentire l’accesso alnon saranno rivisti – ha detto Urkullu, nelle parole riportate dal sito Rai Sport – Tra questi vi è l’obbligo di vaccinare il 60% della popolazione neie nel resto della Spagna prima del 14 giugno, e che non venga superato il 2% del ...

Advertising

Gazzetta_it : Il #Cts: 'Europei col pubblico negli stadi? L’ #Uefa ci dia più tempo, fino ai primi di maggio' - Gazzetta_it : #Euro2020, via libera al ritorno del pubblico negli stadi in Italia: c'è l'ok del Governo - seneca4949 : RT @SimoneCosimi: Agli Europei di calcio vogliamo il pubblico negli stadi - - stefanoa99 : Questi chiedono garanzia del 20% di spettatori negli stadi per ospitare gli europei di calcio. Prima si riaprono le… - Dome689 : RT @pirata_21: La crisi diplomatica fra #Erdogan e #Draghi diventa un braccio di ferro sugli Europei di calcio: Istanbul vuole ospitare Ita… -