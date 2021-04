Bradl e il ritorno di Marquez in MotoGP: 'Non mi stupirei se andasse a podio' (Di lunedì 12 aprile 2021) La notizia del rientro di Marc Marquez in MotoGP a distanza di 9 mesi dalla terribile caduta di Jerez de la Frontera ha fatto il giro del mondo - oltre che del paddock - in pochi istanti. E non sono ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 aprile 2021) La notizia del rientro di Marcina distanza di 9 mesi dalla terribile caduta di Jerez de la Frontera ha fatto il giro del mondo - oltre che del paddock - in pochi istanti. E non sono ...

dianatamantini : MOTOGP - Col ritorno di Márquez in Portogallo, Stefan Bradl 'ridiventa' tester. E a chi vede il collega già protago… - corsedimoto : MOTOGP - Col ritorno di #Marquez in Portogallo, Stefan #Bradl 'ridiventa' tester. E a chi vede il collega già prota… - gponedotcom : Bradl: 'se Marquez andasse a podio a Portimao non ne sarei sorpreso': 'Non tornerà per giocare a centrocampo. Non s… - MandorinoLuigi : RT @gponedotcom: Marc Marquez, il ritorno: c'è l'OK dei medici per il rientro a Portimao: L'otto volte iridato si riprende la sua Honda RC2… - Ele7Schumacher : RT @gponedotcom: Marc Marquez, il ritorno: c'è l'OK dei medici per il rientro a Portimao: L'otto volte iridato si riprende la sua Honda RC2… -