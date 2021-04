'Arthur - Pjanic fu l'aberrazione del calcio': la rivelazione (Di lunedì 12 aprile 2021) Come si può scambiare Arthur con Pjanic ? Se lo chiede ancora André Cury , l'ex responsabile del Barcellona nel mercato sudamericano e l'uomo che ha suggerito ai blaugrana l'acquisto del brasiliano. ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 aprile 2021) Come si può scambiarecon? Se lo chiede ancora André Cury , l'ex responsabile del Barcellona nel mercato sudamericano e l'uomo che ha suggerito ai blaugrana l'acquisto del brasiliano. ...

