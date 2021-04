Vaccino covid, AstraZeneca e over 80: chi dovrà aspettare (Di domenica 11 aprile 2021) Vaccino agli over 80 e alle persone fragili. Poi, dopo gli anziani, toccherà alle categorie. L’ordinanza firmata dal generale Francesco Paolo Figliuolo ridefinisce i criteri del piano vaccinale. In cima alla lista, persone di età superiore agli 80 anni e persone con elevata fragilità. A seguire hanno diritto alla vaccinazione in ordine di età le persone tra i 70 e i 79 anni, quelli tra i 60 e 69 anni. Dai 60 anni in su saranno utilizzati prevalentemente i vaccini AstraZeneca come da recente indicazione dell’Aifa. Il farmaco è finito sotto i riflettori dopo le segnalazioni per rari casi di trombosi successivi alla somministrazione. Da qui, la raccomandazione di utilizzare AstraZeneca per gli over 60. I nuovi parametri potrebbero portare a rinviare l’appuntamento con il Vaccino per ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021)agli80 e alle persone fragili. Poi, dopo gli anziani, toccherà alle categorie. L’ordinanza firmata dal generale Francesco Paolo Figliuolo ridefinisce i criteri del piano vaccinale. In cima alla lista, persone di età superiore agli 80 anni e persone con elevata fragilità. A seguire hanno diritto alla vaccinazione in ordine di età le persone tra i 70 e i 79 anni, quelli tra i 60 e 69 anni. Dai 60 anni in su saranno utilizzati prevalentemente i vaccinicome da recente indicazione dell’Aifa. Il farmaco è finito sotto i riflettori dopo le segnalazioni per rari casi di trombosi successivi alla somministrazione. Da qui, la raccomandazione di utilizzareper gli60. I nuovi parametri potrebbero portare a rinviare l’appuntamento con ilper ...

