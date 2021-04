Tennis, Sonego vince il Sardegna Open: sconfitto Djere in finale (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzo Sonego è il vincitore del Sardegna Open 2021 . Il Tennista azzurro ha conquistato il torneo ATP 250 grazie alla vittoria in finale contro Laslo Djere . Sonego è riuscito a prevalere sul serbo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzoè il vincitore del2021 . Ilta azzurro ha conquistato il torneo ATP 250 grazie alla vittoria incontro Lasloè riuscito a prevalere sul serbo ...

Advertising

c_appendino : Alle ATP Cagliari il torinese Lorenzo #Sonego batte l'americano Fritz e vola in finale. Grandissimo Lorenzo, Torin… - SuperTennisTv : ? Lorenzo #Sonego CAMPIONE del #SardegnaOpen 2021!? Secondo titolo in carriera, il primo sulla terra! ???? #tennis… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 SARDEGNA, LORENZO SONEGO TRIONFA IN FINALE BATTUTO IL SERBO DJERE 2-6, 7-6, 6-4 PER SONEGO… - BrunaGueze : RT @HuffPostItalia: Sogna il tennis italiano: Sonego vince gli Atp 50 di Cagliari. A Montecarlo ben 9 azzurri - grazianorossi : RT @Ghigliottina: ?? Una settimana fantastica per Lorenzo #Sonego, che nel #SardegnaOpen a Cagliari conquista il suo secondo titolo ATP in c… -