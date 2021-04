Spillo Altobelli punge: “Juve, grazie per aver lasciato andare Conte e Marotta” (Di domenica 11 aprile 2021) Spillo Altobelli punge la Juventus. Ospite a “A tutta rete”, in onda su Rai 2, il campione del Mondo 1982 ha parlato del momento positivo dell’Inter e dello scudetto che si avvicina, grazie a due “Juventini”, come Conte e Marotta. Queste le parole di Altobelli: “L’umore è di quelli buoni. Sono dieci anni che aspettavamo questo momento. Abbiamo fatto un grande campionato. Forse dobbiamo ringraziare la Juventus quando ha deciso di fare a meno di Antonio Conte e Giuseppe Marotta. Sono i due uomini chiave che mancavano all’Inter. Conte ha dimostrato le sue qualità e c’è ancora qualche interista che lo reputa un ‘gobbo’, un traditore”. Foto: Instagram personale L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021)lantus. Ospite a “A tutta rete”, in onda su Rai 2, il campione del Mondo 1982 ha parlato del momento positivo dell’Inter e dello scudetto che si avvicina,a due “ntini”, come. Queste le parole di: “L’umore è di quelli buoni. Sono dieci anni che aspettavamo questo momento. Abbiamo fatto un grande campionato. Forse dobbiamo ringraziare lantus quando ha deciso di fare a meno di Antonioe Giuseppe. Sono i due uomini chiave che mancavano all’Inter.ha dimostrato le sue qualità e c’è ancora qualche interista che lo reputa un ‘gobbo’, un traditore”. Foto: Instagram personale L'articolo ...

Advertising

Step_Anto_Inter : FRA Inter e Cagliari per lunga parte del primo tempo. Diversi tifosi si sono scatenati in proteste sui social contr… - Vatenerazzurro1 : Il cappuccino del Vate: Grande Spillo Altobelli, Inter capolista gli altri a... LOURDES! ?????? - OLandsknecht : Spillo Altobelli:' L'Inter è la squadra che gioca meglio in Italia' Intertristi:' No non è vero in Europa non andia… - danisailor7 : RT @Barbynerazzurra: #Altobelli: 'Se l'#Inter gioca male con questi numeri, le altre devono andare a Lourdes...??. #IMInter Grande #Spillo h… - Barbynerazzurra : #Altobelli: 'Se l'#Inter gioca male con questi numeri, le altre devono andare a Lourdes...??. #IMInter Grande #Spillo -