Serie B | Reggina - Vicenza 3 - 0 | Edera | Denis e autogol Valentini

Serie B 33a Giornata 0-1 Reggiana-Empoli 1-0 Ascoli-Monza 1-1 Brescia-Pescara 2-1 Cremonese-Pordenone 1-2 Lec… Pagelle Reggina-Vicenza 3-0: voti tabellino e gol Serie B 2020-2021 Reggina-Vicenza 3-0: Nel match della trentatreesima giornata della Serie B, netto successo del Reggina sul Vicenza. RISULTATI #SerieB2020/2021, la #Reggina si avvicina ai playoff: battuto il #Vicenza 3-0 Serie B, tris della Reggina al Vicenza: una vittoria con vista sui play off

REGGIO CALABRIA - Vittoria dellasul Vicenza con il punteggio di 3 - 0. Laipoteca i tre punti fin dalle battute iniziali: al 6' è già avanti di due lunghezze in virtù dell'autorete di Valentini e del gol di Edera . Nella ripresa il tris firmato da Denis . Gloria ...... ASCOLI - MONZA 1 - 0, BRESCIA - PESCARA 1 - 1, LECCE - SPAL 1 - 2, FROSINONE - CITTADELLA 1 - 1,- VICENZA 3 - 0, VENEZIA - COSENZA, CHIEVO - PISA CLASSIFICAB 62 EMPOLI** 58 LECCE 57 ...Per non perderti le ultime dalla Serie B scopri il nostro profilo Twitter La seconda frazione di gioco, dunque, lasciava presagire ad una subitanea reazione della formazione ospite, e invece la ...La Reggina batte il Vicenza, ipoteca la salvezza e si iscrive ufficialmente al casting per un posto nei play off. Pronti via e la partita si mette subito in discesa per la squadra dello Stretto: ...