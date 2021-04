Roma - Bologna 1 - 0, la Lupa torna a vincere in campionato (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 aprile 2021 - Dopo la grande vittoria in trasferta in Europa League contro l' Ajax , la Roma ritrova i tre punti anche in campionato. A decidere la partita contro il Bologna vinta per 1 - 0 ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 aprile 2021), 11 aprile 2021 - Dopo la grande vittoria in trasferta in Europa League contro l' Ajax , laritrova i tre punti anche in. A decidere la partita contro ilvinta per 1 - 0 ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Bologna Mihajlovic contro Marocchi: che polemica in tv su Soriano! ROMA - Furia Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Sky. Al tecnico del Bologna non è andato giù il commento di Giancarlo Marocchi su Soriano e Sinisa ha sbottato così: " Quando Soriano andò in Nazionale ...

Roma, Fonseca: "Contro l'Ajax servirà la partita perfetta" ROMA - La Roma ritrova il sorriso anche in campionato. Dopo tre giornate di digiuno la squadra di Paulo Fonseca è tornata alla vittoria in Serie A con l'uno a zero contro il Bologna arrivato grazie alla rete di ...

Roma Bologna 1-0: troppe occasioni perse il Resto del Carlino Mihajlovic 'ci manca sempre qualcosa, mi rode' ROMA, 11 APR - Sinisa Mihajlovic al triplice fischio non è soddisfatto della partita con la Roma. "Per tutto quello che la squadra ha fatto e creato non può andare all'intervallo sull'1-0. Io non poss ...

I voti ufficiali al fantacalcio: le scelte per Pellegrini e Karsdorp! Che Mancini, flop Barrow ROMA – Mirante 7; Mancini 7, Fazio 6,5, Ibanez 7; Reynolds 6 (76' Karsdorp 5,5), Villar 6, Diawara 6 (68' Veretout 6), Peres 6; Perez 6 (76' Pellegrini 6); Pedro 5,5 (68' Mkhitaryan 6); Mayoral 6,5 ...

