Quelli che il calcio, gli ospiti dell’11 aprile 2021 (Di domenica 11 aprile 2021) L’11 aprile 2021, alle 14:00 su Raidue, va in onda la ventunesima puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nella ventunesima puntata, tra gli ospiti ci saranno Ale e Franz, ma anche Daniela Ferolla, conduttrice di Linea Verde, in veste di tifosa juventina. Ci saranno anche Francesco Paolantoni, Enrico Bertolino e Adriano Panatta. Tornerà la grande musica italiana con Ermal Meta, che canterà “Un milione di cose da dirti” e sarà in studio tutto il pomeriggio. Enrico Lucci sarà a ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 11 aprile 2021) L’11, alle 14:00 su Raidue, va in onda la ventunesima puntata della 28esima edizione diche il, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi glied i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nella ventunesima puntata, tra glici saranno Ale e Franz, ma anche Daniela Ferolla, conduttrice di Linea Verde, in veste di tifosa juventina. Ci saranno anche Francesco Paolantoni, Enrico Bertolino e Adriano Panatta. Tornerà la grande musica italiana con Ermal Meta, che canterà “Un milione di cose da dirti” e sarà in studio tutto il pomeriggio. Enrico Lucci sarà a ...

Advertising

CarloCalenda : Dopo 5 anni la giunta Raggi si accorge che sui rifiuti Roma è in emergenza e che serve un TMB (puntando su quelli s… - borghi_claudio : @Luc654321 @Rinaldi_euro @UMBERTOALF Scusi, lei è uno di quelli che quando eravamo al governo noncivotavapiuhh perc… - GassmanGassmann : Quelli che ti superano veloci con le biciclette elettriche, e ti guardano con aria di superiorità, come se il merit… - Paola52702981 : RT @Poesiaitalia: “Lasciate entrare il cane coperto di fango: si può lavare il cane e si può lavare il fango. Ma quelli che non amano né i… - pietroraffa : Per quelli che hanno Sky: mettete su 209, #InterCagliari si vede benissimo. Per tutti gli altri: pregate #DAZN -