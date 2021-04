Outriders: la patch con il cross-play è disponibile, correzioni all’inventario in arrivo – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 11 aprile 2021) Outriders ha ricevuto nelle ore scorse l’attesa patch che ha ripristinato il cross-play su tutte le piattaforme, la prossima correggerà il problema dell’inventario.. Outriders ha ottenuto in queste ore la patch che introduce il cross-play per il multiplayer tra le diverse piattaforme su cui il gioco è presente, oltre ad altri aggiustamenti, ma ci sono anche ulteriori correzioni in corso per problemi rilevati, che verranno sistemati nei prossimi giorni. Il cross-play di Outriders era previsto per il lancio, ma è stato disattivato dal team di sviluppo People Can Fly a causa di alcuni problemi rilevati ai server, con un intervento … Notizie giochi ... Leggi su helpmetech (Di domenica 11 aprile 2021)ha ricevuto nelle ore scorse l’attesache ha ripristinato ilsu tutte le piattaforme, la prossima correggerà il problema dell’inventario..ha ottenuto in queste ore lache introduce ilper il multier tra le diverse piattaforme su cui il gioco è presente, oltre ad altri aggiustamenti, ma ci sono anche ulterioriin corso per problemi rilevati, che verranno sistemati nei prossimi giorni. Ildiera previsto per il lancio, ma è stato disattivato dal team di sviluppo People Can Fly a causa di alcuni problemi rilevati ai server, con un intervento … Notizie giochi ...

Advertising

xbox_series : una pezza di qua una di la' e si va'?? - GamingToday4 : Outriders: la patch con il cross-play è disponibile, correzioni all’inventario in arrivo - MAPO78 : La mia recensione di @Outriders . La patch di ieri sembrerebbe aver risolto gran parte delle problematiche di conne… - misteruplay2016 : Outriders, l’ultima patch ha cancellato oltre 100 ore di progressione per alcuni sfortunati giocatori - Eurogamer_it : #Outriders, l'ultima patch ha cancellato oltre 100 ore di progressione per alcuni sfortunati giocatori. -