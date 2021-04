Nuova comunicazione e onesti “mea culpa”

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 11 aprile 2021) L’auspicato cambio di passo da parte di questo Governo nella gestione dell’emergenza sanitaria si percepisce in alcune cose, meno in altre. Rispetto all’esecutivo precedente sono apprezzabili l’approccio realistico e un più marcato dinamismo operativo, che non nega le difficoltà ma non esalta propagandisticamente i risultati raggiunti. Del Conte due rimangono impressi nella memoria i toni paternalistici nei riguardi dei cittadini e l’incapacità di sollevare lo sguardo oltre l’angusto orizzonte dei lockdown. Il premier Mario Draghi non è meno prudente del suo precedecessore, ma nel contempo coglie il punto critico delle tensioni sociali e non sottovaluta i rischi di rottura degli equilibri all’interno delle categorie produttive e tra diversi ambienti professionali. La sfiducia serpeggia e corrode imprenditori, lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, partite Iva, che faticano a ...