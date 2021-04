Masters 1000 Montecarlo | risultati 11 aprile Al secondo turno David Goffin e Jordan Thompson

Advertising

Eurosport_IT : Non era il finale che sognavamo ma sei stato grande Jannik! ?? A Miami vince meritatamente il polacco Hurkacz che b… - Eurosport_IT : ? Prima finale in un Masters 1000 ? Nuovo best-ranking: sarà n°22 Atp ? 7° posto nella Race verso le Atp Finals di… - Sig_Anderson_ : RT @GeorgeSpalluto: Nazioni più rappresentate al Masters 1000 di Montecarlo 9 Italia ???? 7 Spagna 5 Francia 5 Serbia 4 Russia 4 Australia 3… - daiisywar : Ma su tennis tv i masters 1000 li fanno tutti? Tutte le partite? 15 euro al mese non mi sembrano pochissimi - SuperTennisTv : ?? @David__Goffin ?? @cilic_marin ?? Masters 1000 Monte-Carlo ? Alle 21:00 in differita su #SuperTennisTV. #tennis -

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000

Va a finire che ci stanno abituando troppo bene, i tennisti italiani. Ogni settimana un azzurro in finale, e qualche volta si vince e qualche volta no: Jannik Sinner si gioca ila Miami con qualche rimpianto, e poi il tempo di tornare in Europa per aprire la stagione della terra rossa, in Italia a Cagliari, ed ecco il trionfo di Lorenzo Sonego . Una benedizione ...Nella sua terza finale in carriera - la 170esima per un tennista italiano - il 25enne torinese , n.34 ATP e terzo favorito del seeding, reduce dagli ottavi neldi Miami, ha battuto in ...Oltre alle qualificazioni, oggi, domenica 11 aprile, per il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo 2021 di tennis si sono giocati anche due incontri del primo turno del tabellone principale, ed in ...Il serbo, possibile avversario a Montecarlo, non ha dubbi: "Ha tutto per diventare un campione". Alla vigilia del Masters 1000 di Montecarlo, che lo vedrà ai nastri di partenza dopo il forfait di ...