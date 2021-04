Masters 1000 Montecarlo 2021: Goffin batte Cilic, Thompson elimina Paire (Di domenica 11 aprile 2021) Il Masters 1000 di Montecarlo ha offerto due match di apertura per quanto concerne il primo turno, disputatisi lunedì 12 aprile, in concomitanza con le finali delle qualificazioni. Dopo le ottime notizie dal movimento italiano, con Salvatore Caruso, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato e Thomas Fabbiano qualificati in main draw, emozioni anche per quanto concerne gli esordi in tabellone principale. David Goffin ha sconfitto Marin Cilic dopo una dura lotta, mediante il risultato di 6-4, 3-6, 6-0; ottima prestazione del talentuoso belga, inizio sul rosso incoraggiante dopo il convincente rendimento sul cemento. Successo rocambolesco di Jordan Thompson, invece, vittorioso ai danni di Benoit Paire per 6-4, 6-7(3), 7-6(5). Colpi di scena continui e match complessivamente ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Ildiha offerto due match di apertura per quanto concerne il primo turno, disputatisi lunedì 12 aprile, in concomitanza con le finali delle qualificazioni. Dopo le ottime notizie dal movimento italiano, con Salvatore Caruso, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato e Thomas Fabbiano qualificati in main draw, emozioni anche per quanto concerne gli esordi in tabellone principale. Davidha sconfitto Marindopo una dura lotta, mediante il risultato di 6-4, 3-6, 6-0; ottima prestazione del talentuoso belga, inizio sul rosso incoraggiante dopo il convincente rendimento sul cemento. Successo rocambolesco di Jordan, invece, vittorioso ai danni di Benoitper 6-4, 6-7(3), 7-6(5). Colpi di scena continui e match complessivamente ...

