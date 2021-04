LIVE – Virtus Bologna-Trieste 40-31, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 11 aprile 2021) Segafredo Virtus Bologna e Allianz Trieste si affrontano nel 26° turno di Serie A1 2020/2021. Le V nere reduci dal doppio impegno di semifinale contro l’Unics Kazan in Eurocup, ospitano i giuliani nel match serale di campionato. Domenica 11 aprile alle ore 20.30 inizierà la sfida. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Virtus Bologna-Trieste 40-31 SECONDO QUARTO – IL PRIMO TEMPO FINISCE 40-31 SECONDO QUARTO – Doyle a segno a 20 secondi dal termine: 40-31 SECONDO QUARTO – Tripla di Alibegovic: 40-29 SECONDO QUARTO – Schiacciata di Abass in contropiede, massimo vantaggio per i bolognesi: 37-27 SECONDO QUARTO – Tripla di Abass e la Virtus torna ad allungare: 32-25 SECONDO QUARTO – Alviti porta a -2 ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Segafredoe Allianzsi affrontano nel 26° turno diA1. Le V nere reduci dal doppio impegno di semifinale contro l’Unics Kazan in Eurocup, ospitano i giuliani nel match serale di campionato. Domenica 11 aprile alle ore 20.30 inizierà la sfida. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA40-31 SECONDO QUARTO – IL PRIMO TEMPO FINISCE 40-31 SECONDO QUARTO – Doyle a segno a 20 secondi dal termine: 40-31 SECONDO QUARTO – Tripla di Alibegovic: 40-29 SECONDO QUARTO – Schiacciata di Abass in contropiede, massimo vantaggio per i bolognesi: 37-27 SECONDO QUARTO – Tripla di Abass e latorna ad allungare: 32-25 SECONDO QUARTO – Alviti porta a -2 ...

