Legnano | 32enne arrestato per aver molestato la figlia

(Di domenica 11 aprile 2021) Un uomo di 32 anni è statoperla. La denuncia presentata dalla madre.(MILANO) – Un uomo di 32 anni è stato, in provincia di Milano, con l’accusa di abusi nei confrontidi 4. Il fermo, come riportato dal Corriere della Sera, è scattato nella giornata di venerdì, ma i carabinieri lo hanno reso noto solo qualche giorno dopo. A denunciare la vicenda è stata la madre dopo una segnalazione da parte di una amica. Si indaga per molestie nei confronti della piccola e nei prossimi giorni l’uomo sarà ascoltato anche dal magistrato, chiamato a confermare il fermo. Gli abusi Le molestie erano rimaste ‘nascoste’ fino a qualche settimana fa. A insospettire la ...

L'orribile conferma è poi arrivata e la donna è andata dai carabinieri di, nel Milanese, con i filmati per denunciarlo. Questo, quanto riportato dalla Prealpina, spiegando che ildi ...Allenamenti prima a Milano e poi a Roma, successivamente a, a gennaio ha lasciato il gruppo ... Adesso sotto con i suoi 200, in programma venerdì pomeriggio, laveneziana è la prima ad ...Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Legnano per aver molestato la figlia. La denuncia presentata dalla madre. LEGNANO (MILANO) – Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Legnano, in provincia di ...LEGNANO Un’amica l’aveva avvisata di aver visto il marito che molestava la loro bambina di quattro anni. Lei non ha detto nulla, non ha chiesto niente alla piccola, ma ha messo microspie e telecamere ...