La furia dei ristoratori: «Stufi di attendere, ora noi lavoriamo senza permesso» (Di domenica 11 aprile 2021) Associazioni sul piede di guerra: «Rischiamo l’estinzione». Martedì scendono in piazza, quindici bus pronti per Roma Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 11 aprile 2021) Associazioni sul piede di guerra: «Rischiamo l’estinzione». Martedì scendono in piazza, quindici bus pronti per Roma

Advertising

avv_procopio : RT @iltirreno: Covid, le associazioni dei ristoratori sul piede di guerra: «Rischiamo l’estinzione». Martedì scendono in piazza, quindici b… - iltirreno : Covid, le associazioni dei ristoratori sul piede di guerra: «Rischiamo l’estinzione». Martedì scendono in piazza, q… - legatte61 : @BruNO16503135 @EmilZatopek245 Hai ragione!!! ECCHEPPALLE! Solo che sul lavoro a furia di usare 'sti termini non r… - MrsSwannH : @JasmineTaro1 @BR_Sprecher Ovvio... a furia di sperperare inutilmente i soldi dei contribuenti ?? - marcell42027530 : @Rossy4618 “I venti del destino soffiano quando meno ce l'aspettiamo. A volte hanno la furia di un uragano, a volte… -