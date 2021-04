Juve - Genoa | le pagelle | Kulusevski 7 | 5 super in tutto Rovella 5 non è in giornata

Advertising

juventusfc : KICK-OFF | INIZIA #JUVEGENOA! TUTTI INSIEME, BIANCONERI, #????N??????????????N?? Live Match ?? - juventusfc : Si riparte! Testa, corsa, concentrazione per i tre punti! Dai ragazzi! #JuveGenoa Live Match ??… - juventusfc : «Dobbiamo avere una voglia feroce di vincere e conquistare i tre punti». Così Mister @Pirlo_official nella conferen… - infoitsport : Genoa, Ballardini: 'Rovella? Diventerà un giocatore da Juve' - infoitsport : 'Spirito giusto, avanti così!': Juve, l'entusiasmo post-Genoa corre sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Genoa

Commenta per primo Davide Ballardini , allenatore del, ha risposto così oggi a Sky sul futuro di Nicolò Rovella: ' Rovella diventerà un giocatore da Juventus, non ho nessun dubbio . Lo trovo veramente forte, deve migliorare in tante cose ma non ho ...È la prova vivente di quanto laabbia rischiato. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, ...Vittoria per la Juventus, che contro il Genoa ottiene 3 punti e consolida la sua classifica. Le rivali corrono, i bianconeri non steccano: a segno Kulusevski, Morata e McKennie, per gli ospiti gol di ...È stato al centro di polemiche, soprattutto per il grave errore commesso contro il Porto, ma Rodrigo Bentancur sta alzando il livello delle sue prestazioni, così come tutta la Juventus. Il centrocampi ...