Johnson & Johnson invia scorte di vaccini in Africa (Di domenica 11 aprile 2021) Johnson & Johnson assicura 400 milioni di dosi di vaccini Covid all'Unione Africana: l'obiettivo è vaccinare 780 milioni di persone L'azienda farmaceutica Johnson & Johnson ha annunciato che fornirà all'Unione Africana 400 milioni di dosi del proprio vaccino anti-Covid, un siero che necessita di una sola somministrazione – rispetto alle due previste per gli altri vaccini – e che quindi rende più… L'articolo Corriere Nazionale.

