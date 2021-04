In ritardo l’uscita dell’aggiornamento iOS 14.5: i possibili motivi (Di domenica 11 aprile 2021) Ci sono nuove indicazioni sulle quali ci dobbiamo concentrare in questi giorni, a proposito della data di uscita dell’aggiornamento con iOS 14.5 per utenti con iPhone ed iPad compatibili. Nella giornata di ieri, ad esempio, con il nostro magazine abbiamo parlato del nuovo limite imposto direttamente da Tim Cook per quanto concerne i tempi di rilascio del pacchetto software. A suo dire, infatti, non andremo oltre la fine del mese di aprile, imponendo in questo modo una soglia massima di attesa per tutti. Cosa sappiamo sull’uscita dell’aggiornamento iOS 14.5 oggi 11 aprile Quali sono le ultime notizie trapelate in rete a proposito dell’uscita dell’aggiornamento iOS 14.5? Il bilancio di oggi 11 aprile è di facile lettura, considerando ad esempio quanto riportato da Tom’s Guide. Secondo la fonte, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Ci sono nuove indicazioni sulle quali ci dobbiamo concentrare in questi giorni, a proposito della data di uscitacon iOS 14.5 per utenti con iPhone ed iPad compatibili. Nella giornata di ieri, ad esempio, con il nostro magazine abbiamo parlato del nuovo limite imposto direttamente da Tim Cook per quanto concerne i tempi di rilascio del pacchetto software. A suo dire, infatti, non andremo oltre la fine del mese di aprile, imponendo in questo modo una soglia massima di attesa per tutti. Cosa sappiamo suliOS 14.5 oggi 11 aprile Quali sono le ultime notizie trapelate in rete a proposito deliOS 14.5? Il bilancio di oggi 11 aprile è di facile lettura, considerando ad esempio quanto riportato da Tom’s Guide. Secondo la fonte, ...

Advertising

ViloAngela : @cumdivido Sei in ritardo, ho già scritto nei gg scorsi che sarebbe partito il triangolo che si voleva lanciare con… - LaCLMLRIDRA : @TheRub14 Ma speriamo (voglio Dybala) Segui il mio concetto: dopo dieci anni di Abbazio, sette di Lentolvo, uno di… - Asia29674459 : Capitolo di Edens Zero:'*è in ritardo di un minuto nell'uscita*' Io con l'ansia di leggere dalla settimana prima: - Rougenoir1978 : L’intervista a #Mirabelli stavolta è uscita in ritardo rispetto alla sosta nazionale, strano.. mi stavo preoccupand… - Raccoons_girl : @agirlnotathreat Io l'ho appena vista... Sta su un canale telegram la puntata. Ma non vedendolo da un po' ho recupe… -

Ultime Notizie dalla rete : ritardo l’uscita Vaccini ai sanitari ’in ritardo’ In Fiera dopo il decreto Il Resto del Carlino